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İzmir gündem haberi... İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonunda 3 gözaltı

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İzmir gündem haberi... İzmir'de kaçak akaryakıt operasyonunda 3 gözaltı

Edinilen İzmir gelişmesine göre İzmir'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de düzenlenen kaçak akaryakıt operasyonunda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt olarak kullanımı halinde hem araca hem de çevreye ciddi zararlar veren karışımlı akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Çiğli ve Bornova ilçesindeki 1 ikamet ile 1 iş yerine düzenlenen operasyonda 38 ton karışımlı akaryakıt ele geçirilirdi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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