İzmir gündem haberi: İzmir'de İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi İçin İkinci Paydaş Buluşmaları Başladı

İzmir haberleri: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat 2023’te düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan ikinci paydaş buluşmalarını başlattı. İşçi grubu ile tüccar, sanayici ve esnaf grubu teknik çalıştaylarında konuşan Başkan Soyer, “Türkiye’nin gelecek siyasal iklimini belirleyecek olan bugün bu masaların etrafında olan sizlersiniz. Türkiye’nin buna ihtiyacı var” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Şubat 2023'te düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için yapılan ikinci paydaş buluşmalarını başlattı. İşçi grubu ile tüccar, sanayici ve esnaf grubu teknik çalıştaylarında konuşan Başkan Soyer, " Türkiye'nin gelecek siyasal iklimini belirleyecek olan bugün bu masaların etrafında olan sizlersiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Şubat 2023'te "Geleceğin Türkiyesi'ni inşa ediyoruz" sloganıyla 100 yıl sonra yeniden düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi için paydaş buluşmalarının ikinci adımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcilerinden oluşan kurumların uzmanlar düzeyinde katıldığı paydaş buluşmaları kapsamında ilk olarak Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki İşçi Grubu Teknik Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, geleceğin Türkiye'sinin İzmir İktisat Kongresi üzerinden şekilleneceğini belirterek "Türkiye'nin gelecek siyasal iklimini belirleyecek olan bugün bu masaların etrafında olan sizlersiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var" dedi.

Başkan Soyer, İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen Tüccar, Sanayici ve Esnaf Grubu'nun teknik çalıştayında ise İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile çalışma gruplarını ziyaret etti.

"İZMİR'DEN BİR UMUT IŞIĞI DOĞDU"

Başkan Tunç Soyer, geçen hafta Ordu'da Büyükşehir Belediye Başkanları toplantısına katıldığını anımsatarak "Ordu'nun sokaklarında gördüğümüz, selamlaştığımız herkes 9 Eylül'de yaptığımız organizasyondan dolayı bize teşekkür etti. Bunu şunun için söylüyorum: Türkiye'nin kasvetli ikliminde, yoksulluk derinleşirken, hayat pahalılığı, enflasyon yükselirken, İzmir'den bir umut ışığı doğdu. Bunu çok açık ve net bir şekilde söyleyebilirim. Türkiye'nin her yerinde 9 Eylül bir ışık oldu. İktisat Kongresi bu işin neresinde? Aslında tam olarak içeriğinde. O umudun içini dolduran şey İktisat Kongresi olacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN BUNA İHTİYACI VAR"

Geleceğin Türkiye'sinin İktisat Kongresi üzerinden planlanacağını ifade eden Başkan Tunç Soyer şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gelecek siyasal iklimini belirleyecek olan bugün bu masaların etrafında olan sizlersiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Bu bilimsel çalışmayla ortaya çıkacak verilere, raporlara, analizlere ihtiyacı var. Hepiniz biliyorsunuz, bugünkü siyasal iklim sığ, çirkin, seviyesiz tartışmalarla şekilleniyor. Türkiye'de buna kimsenin ihtiyacı yok. Tüm bunlara rağmen alternatifin ne olduğunu, neyin konuşulması ve nasıl konuşulması gerektiğini bu masaların etrafında oturanlar sizler şekillendireceksiniz. Geleceğin siyasal iklimini belirleyecek olan sizlersiniz. Sizden geleceğin Türkiye'sinin inşası için nasıl düşünülmesi, nasıl davranılması gerektiğine dair çözümler istiyoruz."

"KİMSENİN GELECEĞE DAİR BİR ARAYIŞI YOK"

Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yüzyıl önce atalarımız hangi zorluklara rağmen bunları başardıysa şimdi de bizler bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Kimse geleceğe dair kafa yormuyor. Kimsenin geleceğe dair bir arayışı, çözüm önerisi yok. Bugün çok zorlanacağınızı biliyorum ama yaptığınızın çok değerli olduğunu biliyorum. Sizlerin yazacağı her bir ifade yerini bulacak ve bizden sonraki kuşaklara ışık tutacak.

İLK BULUŞMA AĞUSTOS'TA YAPILMIŞTI

Kongre hazırlık sürecinin ilk aşaması, Ağustos ayı içerisinde düzenlenen ve Türkiye'nin her bölgesinden çiftçi, işçi, tüccar, sanayici ve esnaf örgütlerinin başkan düzeyinde katıldığı ön toplantılarla başlamıştı. Tunç Soyer'in başkanlığı ile yapılan paydaş buluşmalarında kongrenin tarihsel mirası, nihai hedefi ve izlenecek yöntem hakkında katılımcılar bilgilendirildi ve hazırlık sürecinin içeriği ve takvimine ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasım 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında ise Uzman Buluşmaları düzenlenecek. Bu aşamada her bir başlığın dünyaca bilinen uzmanları, paydaş görüşlerini değerlendirecek.