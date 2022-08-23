Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberi | İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

İzmir gündem haberi | İzmir'de geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Foça ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarılırken, Çeşme'de 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 28 düzensiz göçmeni kurtardı.

Seferihisar ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi karaya çıkarıldı.

Çeşme ilçesinde görevli Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ise ekipler tarafından yakalandı.

Bu arada ekipler, Çeşme ilçesi açıklarında tur teknesinde yaralanan 1 kişinin tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

Seferihisar Yunanistan Çeşme İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title