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İzmir gündem haberi | İzmir'de Aranan 18 Suçlu Yakalandı

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İzmir haberler... İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan, haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in 9 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan, haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir ilçe jandarma komutanlıkları ve JASAT dedektifleri, 16-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında kent genelinde aranan suçluların yakalanması için operasyonlar düzenledi.

Torbalı, Ödemiş, Dikili, Seferihisar, Çiğli, Aliağa, Tire, Beydağ ve Kiraz olmak üzere 9 ilçede yapılan operasyonlarda 'hırsızlık', 'çocuğun cinsel istismarı', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ile 'kasten yaralama' gibi suçlardan aranan 18 kişi yakalandı.

Haklarında 4 yıldan 12 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Jandarma JASAT İzmir Güncel Haberler

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