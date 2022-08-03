İzmir gündem haberi: İzmir'de 855 Kaçak Göçmen Yakalandı İzmir yerel gündem haberine göre İzmir'in 10 ilçesinde 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. İzmir'in 10 ilçesinde 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları tespit edilen 8 kişi de gözaltına alındı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Temmuz-2 Ağustos 2022 tarihleri arasında kentin 10 ilçesindeki 16 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale etti. Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun ilçelerinde yapılan çalışmalarda toplam 855 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken 6 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı olaylarında kullanılan 1 kamyonet ve 1 şişme bota el konulurken, yakalananlar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. ANKA / Güncel İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen İzmir Güncel Haberler

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