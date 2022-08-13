İzmir gündem haberi: İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı İzmir haberlerine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi. Ekip, can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi. Güncel AA / Mustafa Güngör Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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