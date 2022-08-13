Haber : İzmir gündem haberi: İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir gündem haberi: İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

 - Güncelleme:
İzmir gündem haberi: İzmir açıklarında geri itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir haberlerine göre İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi yönlendirildi.

Ekip, can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title