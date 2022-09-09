İzmir gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı Açıklaması Güncel Haberler Gelen İzmir haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını tebrik ediyorum. Türk milletinin esir edilemeyeceğini, Türk'e kefen biçilemeyeceğini 9 Eylül'de tamamlanan bu kıyamla bütün dünyaya ilan eden başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Elif Küçük Recep Tayyip Erdoğan İzmir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İzmir gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı Açıklaması - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.