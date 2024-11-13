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İzmir Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

İzmir Gaziemir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Gaziemir'de yolda bulunan kolilerde 57 bin sentetik ecza ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yoldaki kolilerde uyuşturucu bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki yolda koliler halinde sentetik ecza olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce, yoldaki 3 kolide 57 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, kolilerin düştüğü aracı ve zanlıları tespit etti.

Polis, sürücü A.K. (24) ile araçtaki B.O'yu (17), Kemalpaşa ilçesi Ören Mahallesi'ndeki ikametlerine düzenlenen operasyonda yakaladı.

Şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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