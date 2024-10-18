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İzmir Gaziemir'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

İzmir Gaziemir'de Orman Yangınına Müdahale Ediliyor
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İzmir'in Gaziemir ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, yerleşim yerlerini tehdit etmiyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Zafer Mahallesi'nde Gaziemir Yeni Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler, iş makineleri ve ekipler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarp arazide etkili olan yangına müdahale için iş makineleriyle yol açıldığı görüldü.

Şu an için yerleşim yerlerini tehdit etmeyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Gaziemir 3-sayfa İtfaiye Güncel Çevre Yaşam izmir

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