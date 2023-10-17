İZMİR-GALERİCİLER İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞINA GETİRİLEN 6 AY VE 6 BİN KİLOMETRE SINIRINDAN MEMNUN

İZMİR Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, Ticaret Bakanlığı'nın noterlere gönderdiği tebligatta ikinci el otomobillerin satışında 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı koyduğunu belirterek Arabanın satışı için notere gittiğinizde aracın tescil tarihine bakılıyor, kilometresine bakılıyor. Kilometresi 3 bin ise ve bir ay önce fatura edilmişse bu aracı satamıyorsunuz. Bu şart daha önce esnaflara konmuştu, daha sonra kişilere getirildi. Çoğu esnaf bu uygulamadan memnun dedi.

İkinci el otomobil fiyatlarındaki aşırı artış, alım satıma yönelerek kar elde etmek isteyenlerin sayısını artırdı. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışlarında ilk tescil tarihinden itibaren '6 ay ve 6 bin kilometre' koşulu getiren düzenlemesi galerici esnafının memnuniyetini kazandı. Stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen bu düzenlemeler için teşekkürlerini ileten İzmir Oto Galericileri Esnaf Odası Başkanı Zafer Dursun, uzun süredir kayıt dışı olarak herkesin araba alıp, sattığını söyledi. Yeni düzenlemeler sayesinde alsatçıların piyasadan çekildiğini anlatan Dursun, Türkiye genelinde 100 bin kayıtlı esnafımız var. Bu rakam birkaç yıldan beri 2 milyona dayandı. Çünkü otomobil bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kayıt dışı herkes araba alıp sattı. Tüm meslek gruplarından satıcılar var. Devlet dairesinde çalışan memurlar da dahil herkesin bu işi yapması bizim işimizi alt üst etti dedi.

'BAKANLIK ALSATÇILARIN FRENE BASMASINI SAĞLADI'

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Zafer Dursun, noterlere gönderilen tebligatlar sayesinde otomobil satışlarına sınırlama getirildiğini belirterek, şunları söyledi

Bakanlık alsatçıların frene basmasını sağladı. Herkesin işini yapması gerektiğini düşünüyoruz. Mobilyacı mobilyacı olsun, kuyumcu kuyumculuk yapsın. Bakanlığın noterlere gönderdiği yönetmeliklerin ardından sahada gerçek galericiler kaldı. Bu düzenlemeye göre şahıs yılda 3 arabadan fazla sattığında denetim altına alınıyor. Bunun yanı sıra 6 ay ve 6 bin kilometre şartı getirildi. Bu şart önce esnafımıza çıktı. Aracı fatura kesildikten sonra 6 aydan ve 6 bin kilometreden önce satamıyorsunuz. Bu zorunluluk piyasayı farklı bir sisteme soktu. Alsatçıların işine gelmedi. Yetki belgesi olmayanlar satamadığı için merdiven altı dediğimiz kayıt dışılık engellenmiş oldu. Alsatçıların piyasadan çekilmesine memnunuz. Arabanın satışı için notere gittiğinizde arabanın tescil tarihine bakılıyor, kilometresine bakılıyor. Kilometresi 3 bin ise ve bir ay önce fatura edilmişse bu aracı satamıyorsunuz. Bu şart daha önce esnaflara konmuştu, daha sonra kişilere getirildi. Çoğu esnaf bu uygulamadan memnun. Bu işi sadece galericiler yapsın.

4 BİN 900 YETKİ BELGESİ

İzmir'de oto alım satım yetki belgesi için 3 bin kişinin sınava girdiğini de anlatan Dursun, Seviye 4 ve seviye 5 belgeleri aldılar. Bu işi mahalle arasından çıkarmak için yapıldı. 'Nace' koduyla galericilik yapan 4 bin 900 belge sahibi var. İzmir'de sitelerdeki toplam dükkan sayısı ise 730. Yetki belgesi olmayanın internette arabasını dahi teşhir edememesi gerekir ifadelerini kullandı.

'DOKTORDAN, MEMURDAN ARABA' İLANLARINDA ARTIŞ

İzmir'de galericilik yapan Engin Vardar da 300 bin ile 600 bin lira arasındaki otomobillerin daha kolay, 1 ile 2 milyon lira arasındakilerin ise daha zor satıldığını belirterek, Berber araba satıyor, manav araba satıyor. Kamu sektöründekiler satıyor. Pazardaki arabaları görüyoruz. Galericilerden çok memurlar var. İnternette de 'doktordan, memurdan araba' diye ilan yayınlıyorlar diye konuştu. (DHA)