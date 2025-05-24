İzmir Foça'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, İzmir Foça'da kırsal alanda başlayan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İzmir Foça'da kırsal alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"İzmir Foça'da kırsal alanda başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden tüm kahramanlarımıza, bizlere destek veren kurumlarımıza, STK'larımıza ve gönüllülerimize teşekkür ederiz."