İzmir Foça'da Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor

İZMİR'de 1 kişinin sağanak yağmurun neden olduğu sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği Foça ilçesinde yaralar sarılıyor. Su basan ev, iş yerleri, cadde ve sokaklar temizlenirken, mağdur olan vatandaşlara da ödemelerin bugün itibariyle başladığı duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından 23 Ekim öğle saatlerinde İzmir'in Foça ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı, ilçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü. Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekipleri tarafından Gediz Nehri'ndeki sazlık alanda Kaptanoğlu'nun 3'üncü günde cansız bedenine ulaşıldı. Kaptanoğlu aynı gün ikindi vakti Foça'da toprağa verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Felaketin ardından AFAD, UMKE, Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, itfaiye ve gönüllü kuruluşlar ilçede temizlik çalışması yaptı. İlk iki gün yapılan çalışmalarda suların tahliye edilmesiyle hayat normale döndü. Selin taşıdığı çamurlar da temizlenirken ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyük bir afet atlattıklarına dikkati çeken Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Devletin bütün kurumlarıyla anında müdahale edilerek selin izleri silinmeye başlandı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma vakıflarımızla birlikte temizlik çalışmaları halen devam ediyor. AFAD tarafından yapılan duyuruda, zarar gören vatandaşlara tespitler doğrultusunda ödemelerin bugün başladığını belirtildi" dedi.

Selde zarar gören fırının işletmecisi Ali Çelik, "Bu sırada ilçemizi ekmeksiz bırakmamak için yedek makinelerle üretimi mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalıştık. Foça'nın ihtiyacını karşılayacak şekilde üretimimizi yaptık. Valilik ve belediyemizin destekleriyle de normale döndük" dedi.

'50 YILDIR BU KADAR BÜYÜK AFET GÖRMEDİM'

İlçede 50 yıldır böylesine büyük bir afet görmediğini belirten turizmci Sebahattin Karaca ise "Selin ardından ilk gün iptal edilen rezervasyonlar hayatın normale dönmesiyle tekrar yapılmaya başlandı. İlk kez böyle büyük bir afetle karşılaştık. Sokaklarımız, meydanlarımız, caddelerimiz, tarlalarımız her taraf selden etkilendi. El ele vererek 2 gün gibi bir sürede Foça'yı eski haline getirdik" diye konuştu.