Haberler

İzmir Foça'da Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor

İzmir Foça'da Sel Felaketi Sonrası Yaralar Sarılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Foça ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Sel felaketinin ardından temizlik çalışmaları sürerken, zarar gören vatandaşlara ödemeler başladı.

İZMİR'de 1 kişinin sağanak yağmurun neden olduğu sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği Foça ilçesinde yaralar sarılıyor. Su basan ev, iş yerleri, cadde ve sokaklar temizlenirken, mağdur olan vatandaşlara da ödemelerin bugün itibariyle başladığı duyuruldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından 23 Ekim öğle saatlerinde İzmir'in Foça ilçesinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve iş yerlerini de su bastı, ilçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekareye 155,4 kilogram yağmur düştü. Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen Bülent Kaptanoğlu kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekipleri tarafından Gediz Nehri'ndeki sazlık alanda Kaptanoğlu'nun 3'üncü günde cansız bedenine ulaşıldı. Kaptanoğlu aynı gün ikindi vakti Foça'da toprağa verildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sel felaketinin ardından yaralar sarılmaya başlandı. Felaketin ardından AFAD, UMKE, Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, itfaiye ve gönüllü kuruluşlar ilçede temizlik çalışması yaptı. İlk iki gün yapılan çalışmalarda suların tahliye edilmesiyle hayat normale döndü. Selin taşıdığı çamurlar da temizlenirken ilçede hasar tespit çalışmaları sürüyor. Büyük bir afet atlattıklarına dikkati çeken Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, "Devletin bütün kurumlarıyla anında müdahale edilerek selin izleri silinmeye başlandı. Evlerini su basan vatandaşlarımızın sosyal yardımlaşma vakıflarımızla birlikte temizlik çalışmaları halen devam ediyor. AFAD tarafından yapılan duyuruda, zarar gören vatandaşlara tespitler doğrultusunda ödemelerin bugün başladığını belirtildi" dedi.

Selde zarar gören fırının işletmecisi Ali Çelik, "Bu sırada ilçemizi ekmeksiz bırakmamak için yedek makinelerle üretimi mümkün olduğu kadar sürdürmeye çalıştık. Foça'nın ihtiyacını karşılayacak şekilde üretimimizi yaptık. Valilik ve belediyemizin destekleriyle de normale döndük" dedi.

'50 YILDIR BU KADAR BÜYÜK AFET GÖRMEDİM'

İlçede 50 yıldır böylesine büyük bir afet görmediğini belirten turizmci Sebahattin Karaca ise "Selin ardından ilk gün iptal edilen rezervasyonlar hayatın normale dönmesiyle tekrar yapılmaya başlandı. İlk kez böyle büyük bir afetle karşılaştık. Sokaklarımız, meydanlarımız, caddelerimiz, tarlalarımız her taraf selden etkilendi. El ele vererek 2 gün gibi bir sürede Foça'yı eski haline getirdik" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
3. Lig'de olay! Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar

Tribündeki koltukları kırıp sahaya ve rakip taraftara attılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Saran sitemine kayıtsız kalamadı
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Bomba iddia: İngiltere Başbakanı, Erdoğan görüşmesi öncesi Türkiye'ye 2 jet yolladı

Dünyanın gözü bu zirvede! Yola çıkmadan önce Ankara'ya 2 jet yolladı
Acun Ilıcalı'dan TFF'ye çağrı

''Defalarca söylemiştim'' diyerek TFF'ye tarihi bir çağrı yaptı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Menüyü görmeniz lazım! Mekanındaki fiyatları görenler ikiye bölündü
Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'ye getirildi

Yavruları 25 milyon dolar kazandıran efsane tay Türkiye'DE
Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız

Tribünde marş krizi! MHP'li vekil küplere bindi: Adamın dişini kırarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.