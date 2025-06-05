İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir Foça'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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İzmir'in Foça ilçesindeki Gözde Kent mevkiinde çıkan orman yangını, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale yapıldı.

(İZMİR) - İzmir ili Foça ilçesi Gözde Kent mevkiinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı.

İzmir ili Foça ilçesi Gözde Kent mevkiinde, ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 10.23'te çıkan yangına, İzmir İl Orman Müdürlüğü ve itfaiyeye bağlı ekipler ile saat 10.33'te ilk müdahale yapıldı.

Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer ile müdahale edilirken alevler saat 11.47'de kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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