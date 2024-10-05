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İzmir Foça'da Çöplükte Yangın Ormana Sıçradı

İzmir Foça'da Çöplükte Yangın Ormana Sıçradı
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İzmir'in Foça ilçesinde çöplükte başlayan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde çöplükte başlayan yangın ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Foça ilçesinin Yenifoça Mahallesi'nde çöplük alanda bugün saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Yangın, yakınlardaki ormana sıçradı. Vatandaşlar yangını orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 uçak, 7 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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