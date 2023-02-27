İzmir Foça'da 4.1 Büyüklüğünde Deprem Oldu Güncel Haberler Ege Denizi’nin İzmir Foça açıklarında bugün saat 21.22’de 4.1 büyüklüğünde ve 14.5 derinlikte bir deprem meydana geldi. Ege Denizi'nin İzmir Foça açıklarında bugün saat 21.22'de 4.1 büyüklüğünde ve 14.5 derinlikte bir deprem meydana geldi. AFAD, Ege Denizi'nin İzmir Foça açıklarında 4.1 büyüklüğünde ve 14.5 km derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü İzmir Foça olarak açıkladı. Rasathane ise depremin 4 büyüklüğünde ve 6.9 km derinlikte olduğunu duyurdu. Kaynak: ANKA / Güncel Ege Denizi İzmir Güncel Haberler

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