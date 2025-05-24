İzmir Foça Açıklarında 3.7 Büyüklüğünde Deprem
Ege Denizi'nde, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,93 kilometre olarak belirlendi. Deprem, bölgede kısa süreli tedirginliğe yol açtı ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Foça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; Ege Denizi İzmir Körfezi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Foça ilçesi açıklarındaki depremin derinliği 9,93 kilometre olarak açıklandı. Foça ilçesinde hissedilen deprem, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Haber-Kamera: Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel