İzmir Foça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 12 göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.