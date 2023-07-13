İzmir Foça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 22 düzensiz göçmen kurtarılırken, 12 göçmen ise yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İzmir'in Foça ilçesi açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 12 göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamada, Foça ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 22 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yine, Foça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.