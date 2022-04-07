İzmir esnafı yasadışı tütün satışıyla mücadele istiyor

İZMİR (Haberler.com) - Başta İzmir olmak üzere Antalya, Mersin, Adana ve Konya gibi büyük şehirlerde yasa dışı açık tütün satış noktalarının sayısında geçtiğimiz yıllara kıyasla ciddi artışlar yaşanıyor.

SON 4 YILDA YÜZDE 115 ARTTI

Yasa dışı tütün mamulü satan nokta sayısının en yüksek olduğu illerden biri olan İzmir'de, 2018 yılından bu yana bu ürünlerin satışının yapıldığı yerlerin sayısı ortalama yüzde 115 arttı. Bu artışla birlikte İzmir, en çok illegal tütün mamulü satış noktası bulunan ilk 5 ilden biri oldu.

DEVLET DE VERGİ KAYBINA UĞRUYOR

Devletin 20 milyar TL'nin üzerinde vergi kaybına uğramasına neden olan yasa dışı tütün ticareti, esnafın ticareti açısından da risk oluşturuyor. Vergilendirilemeyen yasa dışı tütün ürünleri, ruhsatsız satış noktalarında denetimsiz bir şekilde tüketiciyle buluşurken, yasalara uygun şekilde faaliyetlerini yürüten ve vergisini veren esnafın da gelir kaybına neden oluyor.

CEZALARIN UYGULANMASI BEKLENİYOR

Tütün ürünlerinin kaçakçılık, yasa dışı imalatı ve sahte üretim gibi her türlü kanunsuz ticaretinin önlenmesinde yasal düzenlemeler büyük önem taşıyor. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde yapılan düzenlemelerle, yasa dışı tütün ve tütün mamulü ticaretine ağır hapis cezaları getirildi. Hemen hemen her gün operasyon ve yakalamaların devam etmesine rağmen yasa dışı ticarette ve satış noktasında gözlemlenen artış endişe veriyor. İzmir esnafı, yaptırımların uygulanması ve bu ticaretin önüne geçilmesi için devletin desteğini bekliyor.

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