İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla tanıtım videosu hazırladı.

4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klibin çekimleri, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği görevlilerince yapıldı.

Kentin simgesi olan Saat Kulesi'nin drone çekimiyle başlayan klipte, polis memurlarının vatandaşla buluşması, helikopter ve deniz polisi çalışmaları ile emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntüleri yer aldı.

Klibin son bölümünde kentin farklı noktalarından hareket eden polis memurları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelip, anıta çelenk koydukları anlar görülüyor.