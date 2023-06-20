İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Barosu'na LGBTİ+ destek açıklaması yaptı

KERİM UĞUR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Onur Haftası nedeniyle etkinlik düzenleyen ve LGBT karşıtları tarafından hedef alınan İzmir Barosu'na destek açıklaması yaptı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Onur Haftası nedeniyle etkinlik düzenleyen ve LGBT karşıtları tarafından hedef alınan İzmir Barosuna destek açıklaması yaptı. Açıklama öncesi emniyet güçleri İzmir Barosu önünde sıkı güvenlik önlemi aldı.

Baro önünde toplanan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Aykut Akdemir okudu.

Baro Bahçe'de gerçekleştirilen kahvaltı sırasında LBTİ karşıtlarının gerçekleştirdiği protestoyu ve İzmir Barosu önünde basın açıklaması yapmak isteyen LGBTİ bireylere yapılan polis müdahalesini hatırlatan Akdemir şunları söyledi:

"Aile kurumunu zedelediği, kadını ve çocuğu aşağıladığı gerekçelerinin ardına gizlenerek gerçekleştirilen bu provokasyonun, LGBTİ+ bireyler ile LGBTİ+ hakları savunan kişi ve kurumları baskı altına almak, korkutmak ve yıldırmak amacıyla gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bu gerici zihniyetin cüretkarlığını ve saldırganlığını, siyasi iktidarın seçim malzemesi yaptığı LGBTİ+ düşmanlığı ve nefret söylemlerinden aldığını, bu saldırıların topyekün demokrasi kültürüne ve birlikte yaşama idealine karşı olduğunu unutmuyoruz. Demokrasi ve insan haklarından nasibini almamış, nefreti ve "ötekileştirilenlere" saldırmayı bir yaşam biçimi olarak seçmiş, kendinden başka kimseye yaşam hakkı tanımayan bu güruha ve onları cesaretlendiren iktidara sesleniyoruz: Çocuklar, tarikat yurtlarında tecavüze uğrarken, evlilik adı altında cemaat üyesi adamların her türlü istismarına maruz bırakılırken; aileleri ya da devlet tarafından koruma altına alındıkları sevgi evlerinde çalışanlar tarafından psikolojik, fiziksel ya da cinsel olarak istismar edilirken; iş cinayetlerinde yaşamını yitirirken sessiz kalanlar çocuk haklarından bahsedemez! Her gün en az bir kadın öldürülür, binlercesi eşi, sevgilisi, babası, abisi ya da ailesindeki bir erkeğin şiddetine maruz kalırken İstanbul Sözleşmesini kaldıranlar, 6284 sayılı yasayı kaldırmak isteyenler kadın haklarından, kadının korunmasından bahsedemez. Yoksulluk sınırının altında yaşayan yüz binlerce ailenin çığlığını duymayan, çocuğuna harçlık veremediği için intihar eden ebeveynleri, cinnet getirip tüm ailesini yok eden babaları görmeyen, aile içinde yaşanan şiddet, tecavüz ve ensest vakalarını yok sayanlar ailenin korunmasından bahsedemez! Derdinizin ne aile ne kadın ne de çocuk olmadığını, bugüne kadar uyguladığınız politikalardan çok iyi biliyoruz.

"LGBTİ+ BİREYLER NE SAPIKTIR NE DE HASTALIKLI NE DE AİLE, KADIN VE ÇOCUK İÇİN BİR TEHDİT"

Hissettikleri kişi olabilmek için aileleri tarafından reddedilmeyi, toplum tarafından aşağılanmayı, dışlanmayı göze alan, kendi gibi olabilmek için ağır bedeller ödeyen LGBTİ+ bireyler ne sapıktır ne de hastalıklı ne de aile, kadın ve çocuk için bir tehdit. Burası insan haklarının başkenti İzmir. Burası, yıllardır, barış, demokrasi, haklar ve özgürlükler mücadelesinden vazgeçmeyen, boyun eğmeyen İzmir Barosu. Bizler, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri olarak LGBTİ+ bireylere ve İzmir Barosu'na yapılan saldırılara karşı, yan yana ve omuz omuza durarak, dayanışarak, insan haklarından, hukukun üstünlüğünden ve toplumsal barıştan vazgeçmeyecek, siyasi iktidarın ve gerici grupların nefret söylemlerine ve saldırganlığına karşı LGBTİ+ haklarını savunmaya devam edeceğiz."