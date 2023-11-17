İzmir'e yarın sağanak yağış ve düşen sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ve hava sıcaklıklarında da 8 dereceye varan düşüş yaşanacağını bildirdi. İzmir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ege Bölgesi'nde yarın gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini ve hava sıcaklıklarında da 8 dereceye varan düşüş yaşanacağını bildirdi.

Kasım ayı sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İzmir'e soğuk hava ve yağmur geliyor. Meteoroloji'nin bugün yaptığı uyarıya göre yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir ve çevre illerde kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Meteoroloji, yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarı şöyle:

"Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Kütahya, Denizli ile akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışların, yarın (Cumartesi) akşam saatlerinde Afyonkarahisar'da ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Kuvvetli yağışların sebeğ olacağı ani sel, su baskını, hortum riski, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerekmektedir."