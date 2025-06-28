Libya'da şehit olan Albay Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrakları asıldı

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LİBYA'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrakları asıldı.

LİBYA'da geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in İzmir'deki babaevine Türk bayrakları asıldı.

Görevli olarak bir süre önce Libya'ya giden Sivrihisar Hava Meydan ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden'in şehadet haberi, İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Albay Maden'in 14 Ağustos'ta görevinin biteceği öğrenildi. 3 kardeşin ortancası olan şehit Aybay Maden'in babası Alaattin Maden'in de emekli astsubay olduğu bildirildi.

Şehit Albay Maden'in, yarın Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Hava Şehitliği'ne toprağa verileceği ifade edildi.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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