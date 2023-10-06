İzmir'e şehit ateşi düştü

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan özel harekat polisi Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek'in (49) şehadet haberi, İzmir'de yaşayan eşi Nurhayat Şimşek ile Manisa'da yaşayan annesi...

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarının roketli saldırısında şehit olan özel harekat polisi Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek'in (49) şehadet haberi, İzmir'de yaşayan eşi Nurhayat Şimşek ile Manisa'da yaşayan annesi Cennet Şimşek'e verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı Suriye Dabık Üst Bölgesi'ne bölücü terör örgütü mensuplarınca dün yapılan roketli saldırı sonucu yaralanan İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Kıdemli Başpolis Hüseyin Şimşek, ambulansla kaldırıldığı Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Şimşek ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü olan, 30 yıldır özel harekatta görev yapan, evli ve 1 kız çocuğu babası polis memuru Şimşek'in şehadet haberi, İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan öğretmen eşi Nurhayat Şimşek ile Manisa'da yaşayan annesi Cennet Şimşek'e yetkililer tarafından verildi. Haberi alan şehidin annesi Cennet Şimşek, ablası Habibe Yumru, eşi Nurhayat Şimşek ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Her 2 eve de Türk bayrağı asıldı. Şimşek'in yakınları ve bölge halkı evlere akın edip taziye ziyaretinde bulundu.

Şimşek'in çocukluk arkadaşı Bünyamin Alpaslan, "Çok iyi bir insandı. Onun gibi bir insan bir daha dünyaya gelmez. Çok üzgünüz" dedi.

Şehit Hüseyin Şimşek'in cenazesi, ikindi vakti Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde yapılacak törenin ardından Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verilecek.