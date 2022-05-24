İzmir'e şehit ateşi düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'e şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
 - Güncelleme:
İzmir'e şehit ateşi düştü

Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) acı haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) acı haberi, İzmir'deki ailesine verildi.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, saat 05.30 sıralarında, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya'nın (21) yaşadığı, Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki eve ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Nişanlı olduğu öğrenilen şehit Hüseyin Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi Kütahya'nın Simav ilçesi Yeniköy'de toprağa verileceği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Piyade Uzman Çavuş, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title