İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler

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İZMİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın (28) şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştı.

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bugün saat 05.30 sıralarında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya'nın baba ocağına şehadet haberi ulaştı. Şehidin, ev kadını olan annesi Nazire Cankaya (47), nakliyecilik yapan babası Niyazi Cankaya (48) ve kardeşi Oğuzhan Cankaya (21) ile yaşadıkları Bornova ilçesi Rafet Paşa Mahallesi'ndeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin nişanlı olduğu öğrenildi. Cankaya'nın cenazesinin, yarın memleketi olan Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeniköy'de toprağa verileceği bildirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade Uzman Çavuş, İzmir, Şehit, Güncel, Haberler

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