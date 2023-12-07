İzmir Doğalgaz, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu

İzmir Doğalgaz Dağıtım AŞ, Ege Orman Vakfının Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tesis ettiği "Yüzüncü Yıl Ormanları" projesi kapsamında, 5 bin fidan dikti.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Manisa'nın Soma ilçesindeki ağaçlandırma sahasında gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine, İzmir Doğalgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk ile diğer ilgililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ahmet Yetik, şirket olarak 11'inci ağaçlandırma çalışmasını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Ağaçlandırma çalışmalarına 2007 yılında Urla Kestane Dağı mevkisinde 1000 fidan bağışıyla başladıklarını belirten Yetik, "2007 yılında gerçekleştirdiğimiz ilk ağaçlandırma projemizin bugün yemyeşil bir ormana dönüştüğünü görmek bizi mutlu etti. Doğaya yaptığımız katkıların karşılığını alıyor olmamız, çevre bilinciyle çıktığımız bu yolda ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Perihan Öztürk, ağaçlandırma sahasında Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tören sonrasında İzmir Doğalgaz çalışanları fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi.