Üye Girişi
Haberler

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda Filin 3. Yaş Günü Kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen 'Ege' isimli filin 3. yaş günü kutlandı. Ege için özel bir doğum günü kutlaması düzenlendi ve yoncalı meyve pastası hazırlandı.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda dünyaya gelen "Ege" isimli filin 3. yaş günü kutlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin tek fil ailesine ev sahipliği yapan İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda 17 Haziran 2021 günü dünyaya gelen "Ege" için doğum günü kutlaması düzenlendi.

Annesi Begümcan, babası Winner, ablaları İzmir ve Deniz ile yaşayan Ege için bakıcıları dış alanda yere serdikleri yoncaların üzerine meyvelerden "3" ve "Ege" yazarak doğum günü pastası hazırladı.

Ege, ablaları İzmir ve Deniz ile yoncalı meyve pastasını yedi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğum Günü İzmir Ege Yaşam Güncel Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Kaçak hacılar Suudi Arabistan'a ihbar edildi' iddiasına yalanlama

 Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi

Bomba iddia! Reza Zarrab, sosyetik güzelle Miami'de dünyaevine girdi

 Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti

Bülent Şakrak, yeni sevgilisi Esra Akpınar ile ilişkisini ilan etti

 Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu

Herkes onu konuşuyor! Halil Umut Meler, verdiği kararlarla maça damgasını vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title