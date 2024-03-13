Üye Girişi
Haberler

İzmir Dikili'de Sağanak Sonrası Yollarda Su Birikintileri Oluştu

Güncelleme:

İzmir'in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Bir otomobil çukura girerek mahsur kaldı ve bir iş yeri ile bir apartmanın giriş katı su altında kaldı. Ekipler su tahliye çalışmalarına devam ediyor.

İzmir'in Dikili ilçesinde sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluştu, bir otomobil mahsur kaldı.

Sabah saatlerinde etkisini artıran sağanak sonucu ilçe merkezindeki İsmet Paşa Caddesi'nde rögarlar taştı, su birikintileri oluştu. Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede rögar kapaklarının çıkması sonucu bir araç çukura girerek mahsur kaldı.

Bölgede bir iş yeri ile bir apartmanın giriş katını da su bastı.

Sanayi Caddesi'nde de yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle esnaf zorluk yaşadı. Bir esnafın iş yerinin önündeki su birikintisine espri amaçlı olta attığı görüldü.

Ekiplerin su tahliye çalışması yürüttüğü ilçede yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Dikili İzmir Doğal Afet Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Mardin Midyat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Midyat adayı Hikmet Duman kimdir? DEM Parti Mardin Mazıdağı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Mazıdağı adayı Kudret Uçuk kimdir? Feride Şimşek kimdir? Zafer Partisi Bursa Büyükorhan Belediye Başkan Adayı Feride Şimşek kaç yaşında, nereli? Kadir Kumbul kimdir? CHP Antalya Serik Belediye Başkan Adayı Kadir Kumbul kaç yaşında, nereli? Mesut Eray kimdir? AK Parti Balıkesir- Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray kaç yaşında, nereli? Şerif Ali Erten kimdir? Gelecek Partisi Denizli Çameli Belediye Başkan Adayı Şerif Ali Erten kaç yaşında, nereli? Meral Özdoğanlı kimdir? Gelecek Partisi Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Meral Özdoğanlı kaç yaşında, nereli? Ümit Uysal kimdir? CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Ümit Uysal kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Kızıltepe Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Kızıltepe adayı Zeyni İpek kimdir? DEM Parti Mardin Derik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Derik adayı Songül Özbahçeci kimdir? Mehmet Cemal Öztaylan kimdir? AK Parti Balıkesir- Bandırma Belediye Başkan adayı Mehmet Cemal Öztaylan kaç yaşında, nereli? DEM Parti Mardin Dargeçit Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mardin Dargeçit adayı Asya Gezer kimdir? Niyazi Nefi Kara kimdir? CHP Antalya Manavgat Belediye Başkan Adayı Niyazi Nefi Kara kaç yaşında, nereli? Ercan Sönmez kimdir? Gelecek Partisi Bursa Yıldırım Belediye Başkan Adayı Ercan Sönmez kaç yaşında, nereli? Mustafa Köleoğlu kimdir? CHP Antalya Kumluca Belediye Başkan Adayı Mustafa Köleoğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title