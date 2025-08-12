İzmir Dikili'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

İZMİR'in Dikili ilçesinde çıkan ot yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar gördü.

Çandarlı'da, saat 03.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz ve 3 su tankeri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan yangından etkilenen bazı evler zarar gördü.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,