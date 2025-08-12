İzmir Dikili'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

İzmir Dikili'de Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dikili ilçesinde çıkan ot yangını büyük oranda kontrol altına alındı, bazı evler zarar gördü.

İZMİR'in Dikili ilçesinde çıkan ot yangını büyük oranda kontrol altına alındı. Yangında bazı evler zarar gördü.

Çandarlı'da, saat 03.00 sıralarında ot yangını çıktı. İhbarla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 9 arazöz ve 3 su tankeri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan yangından etkilenen bazı evler zarar gördü.

Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti

İflas kervanına bir firma daha katıldı! Tonlarca üretim yapıyordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi

Villalar küle döndü! Sabahın ilk ışıkları bilançoyu ortaya çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.