İzmir Dikili açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri karaya çıkardı ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışanları yakaladı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında 2 lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Ekipler ayrıca yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan lastik bottaki 20 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.