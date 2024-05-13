İzmir Dikili açıklarında 22 çocuklu 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında motor arızası yaşayan bir botun sürüklenmesi sonucu 22 çocuklu 47 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, düzensiz göçmenleri taşıyan botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler tarafından lastik bottaki 22'si çocuk 47 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.