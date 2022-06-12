İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu Bursa'da sahne aldı - Haberler

İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu Bursa'da sahne aldı Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu sahne aldı. Bursa 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında İzmir Devlet ve Türk Dünyası Dans ve Müzik topluluğu sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, sanat yönetmeni Şavk Eryürek yönetti. Türk dünyasından müzikler ve danslar, Bursalı sanatseverlerin izlenimine sunuldu. Gecede "Kesik Çayır" ve "Erik Dalı" gibi türkülerin yanı sıra Ege ve Akdeniz Halk Oyunları, Uygur Halk Marşı, Özbekistan halk koşuğu ve Azerbaycan halk türküleri seslendirildi. Etkinliğin sonunda ses sanatçıları, orkestra ve dansçılar Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı. AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel Güncel Haberler

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