İzmir Depreminin 5. Yıl Dönümünde Acılar Taze Kalıyor

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin 5'inci yıl dönümünde, kaybedilenler anılıyor. Depremde hayatını kaybedenler için aileler acılarını paylaşırken, yargılanan sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorlar.

1) İZMİR DEPREMİNİN 5'İNCİ YIL DÖNÜMÜ: ACIMIZ HALA TAZE

İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremin 5'inci yıl dönümünde acılar hala ilk günkü gibi taze. Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera'yı ve annesi Arife Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, "Her yıl, aynı acıyla uyanıyoruz" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Depremde Rıza Bey, Emrah, Yağcıoğlu, Yılmaz Erbek ve Doğanlar apartmanları yıkıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaların tamamlanmasının ardından davalar açıldı. Hazırlanan bilirkişi raporlarında 5 binanın projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlikler nedeniyle yıkıldığına vurgu yapıldı. Depremde en çok kayıp ise Rıza Bey Apartmanı'nda yaşandı. 8 katlı apartmanda 36 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralandı. Depremin 5'inci yılına girilirken, Rıza Bey Apartmanı davasının dışındaki davalarda kararlar çıktı. Hepsi tutuksuz 20 sanığın yargılandığı Rıza Bey Apartmanı davasında ise yargılama sürüyor.

'KARARIN EMSAL TEŞKİL EDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Depremde çocukları Feda ve Diren ile yeğenleri Lena ve Vera'yı ve annesi Arife Yücel'i kaybeden Hüseyin Bilgin Yücel, "Bizim için artık zaman durdu. Çocuklarımızın yokluğuna alışmak mümkün değil. Her yıl aynı acıyla uyanıyoruz. Bu dosyanın özel bir durumu var. Binanın yapımında görev alan, taşeron firma yetkilileri, binanın güçlendirilmesini yapan kat malikleri kurulu, güçlendirmeyi yapan firma yetkilileri, binaya 3'üncü derece riskli raporunu veren belediye çalışanları, raporun gereğini yapmayan kat malikleri ile yöneticileri sanık olarak yargılanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olay anından başlayıp müthiş bir soruşturma yaparak üstüne düşeni yaptı ve tüm sorumluları yargı önüne koydu. Bu dosyada çıkan kararın emsal teşkil edeceğini düşünüyoruz. Sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'5 YILDIR YASIMIZI İLK GÜNKÜ GİBİ YAŞIYORUZ'

Eşi Emine Yücel de "5 yıldır yasımızı ilk günkü gibi yaşıyoruz. Her dakika çocuklarımızı anıyoruz. Onların anısını yaşatmak için ayaktayız. Çocuklarımızın katillerinin bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz. Sanıkların ceza almalarını görebilmek için ayaktayım. Çocuklarımı katledenlerin ceza aldıklarını görmeden ölmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

'BU ACININ TARİFİ YOK'

Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğinde hayatını kaybeden Zarife Doğan'ın babası Kamil Doğan ise "Acımız azalmadı, aksine arttı. Evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor. Bu acının tarifi yok. Böyle bir acıyı inanıyorum ki güvendiğimiz yüce yargı sanıklara en ağır cezayı vererek dindirecektir. Onlara güvenmeye devam ediyoruz. Bugün bizim başımıza gelen yarın başkalarının başına gelmesin diye bu cezalar verilmelidir. 5 yıl bize 5 asır gibi geçti. Bu acının tarifi yok. Allah kimseye yaşatmasın" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
