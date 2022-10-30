İzmir Depreminde Hayatını Kaybeden Yurttaşlar Anıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 yurttaş, düzenlenen törenle anıldı. Depremin ikinci yılında en çok hasar alan ilçelerden Bayraklı’daki anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kayıp yakınlarına ve depremzedelere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Bu can bedende durdukça yanınızda olmaya devam edeceğim” dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise "Depremzedelerden emlak vergisi alınmamalı, ihtiyaçları kadar kredi verilmeli, rezerv alandaki konutlar sadece depremzedelerimize ait olmalı" diye konuştu.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden 117 yurttaş, düzenlenen törenle anıldı. Depremin ikinci yılında en çok hasar alan ilçelerden Bayraklı'daki anma töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Kayıp yakınlarına ve depremzedelere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bu can bedende durdukça yanınızda olmaya devam edeceğim" dedi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise "Depremzedelerden emlak vergisi alınmamalı, ihtiyaçları kadar kredi verilmeli, rezerv alandaki konutlar sadece depremzedelerimize ait olmalı" diye konuştu.

İzmir, 30 Ekim depreminin ikinci yıl dönümünde kayıplarını andı. Depremde yaşamını yitiren 117 kişi için, depremden en çok etkilenen Bayraklı'da bugün anma töreni düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törene, Başkan Tunç Soyer'in yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç ve Atila Sertel, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremzede aileler, siyasi parti, dernek ve odaların temsilcileri katıldı.

DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI

Anma programı, depremde hayatını kaybeden 117 can için Kur'an-ı Kerim okunması ve ölenler için dua edilmesiyle başladı. Daha sonra Bayraklı Hasan Ali Yücel Parkı'ndaki Deprem Anıtı'na karanfil bırakıldı. Başkan Soyer, burada kayıp yakınlarıyla bir araya geldi. Anma programı çerçevesinde 30 Ekim Deprem Anıtı alanında, hayatını kaybedenler için lokma da döküldü.

Başkan Tunç Soyer, hayatını kaybedenlerin acısını hala yaşadıklarını belirterek, "Bu şehri dirençli hale getirmek için bilimsel çalışmalar yürütüyoruz. 33 bin 100 binanın deprem karnesini çıkardık, 60 bin civarında binanın deprem karnesini çıkarmak üzere çalışmaya devam ediyoruz. Çok değerli hocalarım Türkiye tarihindeki en büyük jeolojik çalışmayı yürütüyor. İzmir'in yeraltının fotoğrafını çekiyorlar. Biz, depremden önce Deprem Dairesi'ni kurmuş bir belediyeyiz. Umarım Türkiye'nin her yerinde yaşayan vatandaşlarımız, yerel yöneticilerimiz bu hassasiyeti gösterirler. Deprem olmasını beklemeden tedbir almak için çare üretirler" dedi.

"DAYANIŞMA VE UMUDUN KORUNMASI GEREKİYOR"

Başkan Soyer, depremin ardından oluşturulan dayanışmaya değinerek, "Dayanışma, umudu büyüten bir şey. O gün de gördük. Türkiye'nin hiçbir yerinde İzmir'deki dayanışma örneği görülmemiştir. Depremden 30 gün sonra, çadırda yaşayan hiçbir vatandaşımız kalmamıştı. 30 günden sonra herkesin başını sokacağı bir yer bulabilmiştik. Uzundere'de 224 konutu bir ay içinde dayalı döşeli hale getirdik. Hilton'un 380 odasını açtık. Bir Kira Bir Yuva Kampanyası'yla belki Türkiye'nin en büyük kampanyalarından birini yaptık. Bütün bunları övünmek için anlatmıyorum. Bunlar mümkün. Dayanışmayla çare üretmek mümkün. Bu coğrafyada beraber yaşıyoruz. O nedenle birbirimize kol kanat germek zorundayız. Bizi ayıran sebeplerden çok daha fazla birleştiren sebep var. Bunu aklımızdan çıkarmamalıyız" diye konuştu.

"KREDİYİ ONAYLAMADILAR, VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR BIRAKTILAR"

Depremzedeler için geliştirdikleri Halk Konut projesiyle ilgili de konuşan Soyer, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımızı kendi evlerinin müteahhidi haline getiriyoruz. Nasıl? Kamu gücünü kullanarak. Belediyelerin imkanlarını kullanarak, müteahhit karını ortadan kaldırarak. Büyükşehir Belediyesi'nin tam kapasitesiyle vatandaşlarımızın en uygun koşullarda kendi evlerini yapmasına imkan yaratıyoruz. Bir küçük sitemi iletmek mecburiyetindeyim. Dünya Bankası'ndan 4 aylık bir çalışma sonucunda 344 milyon dolarlık, 5 yıl ödemesiz, 25 yıl vadeli bir krediyi çıkarmıştık, 6 bin orta hasarlı ve az hasarlı binanın inşaatında kullanılmak üzere. Ne yazık ki o krediyi kullandırtmadılar ve onaylamadılar. Vatandaşlarımızı mağdur bıraktılar. Buradan da bu sitemimi tekrar söylemek istiyorum. Şikayet etmek için konuşmuyorum. Şikayet etmek bizim işimiz değil. Biz, mevcut koşullarda daha fazlasını nasıl yaparız, bunun derdindeyiz. Her daim, sonuna kadar, bu can bu bedende durdukça sizin yanınızda durmaya devam edeceğim. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Sonuna kadar elimden ne geliyorsa yapacağım."

BAŞKAN SANDAL: DEPREMZEDELERDEN EMLAK VERGİSİ ALINMASIN

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise büyük acının ikinci yılında hayatını kaybeden 117 kişiyi özlem ve rahmetle andıklarını belirtirken, depremzede yurttaşlardan emlak vergisi alınmaması; iş, kredi ve diğer vergi kolaylıkları konusunda da destek bulunulması gerektiğini dile getirdi. Rezerv alanda yapılan konutların sadece depremzedelere tahsis edilmesini isteyen Sandal, şunları söyledi:

"Acılarımızı tekrarlamanın anlamı yok ama halen beklentilerimiz devam ediyor. Eğer depremzedelerin derdine derman olacaksak bir binanın risk durumunun elde çekiçle değil bilimsel olarak belirlenmesi gerekir. Bu tespitin sonucunda, DASK konusunda vatandaşların ne kadar mağdur olduğunu da görüyoruz. Depremzede yurttaşlarımızın geçmiş döneme ait emlak vergileriyle ilgili, biz vatandaşlara tebliğ etmiyoruz ama yasal olarak almak zorunda kalacağız. Yetkililerden, depremde zarar görmüş yurttaşlarımızın geçmiş döneme ait vergi borçlarının alınmamasını talep ediyoruz. Biz, üzerimize düşen yükü sırtlanmaya hazırız. Ayrıca rezerv alanda yapılan konutlar, kesinlikle ve kesinlikle depremzede yurttaşlarımıza verilmelidir. Bu konuda da Çevre Şehircilik veya AFAD'ın açıklama yaparak bilgi kirliliğini ortadan kaldırmasını istiyoruz. Yaşadığımız acıları dindirmenin yolu, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesiyle olur. Biz, Karadeniz'deki afet bölgesinde, maden kazasında atılan adımları sonuna kadar destekliyoruz. Ama aynı desteklerin Bayraklılı yurttaşlarımıza da tanınmasını talep ediyoruz. Vergi muafiyetinden ihtiyaç olan krediye, iş imkanından yeni konut desteğine kadar tüm yurttaşlarımıza destek olunmasını istiyoruz. Depremzedelerimize, iki yılı ödemesiz, 18 yıl sıfır faizle ihtiyaç olan krediyi verin ve bu yaranın sarılmasına hep birlikte destek olalım. Biz, bugün olduğu gibi yarın da her koşulda İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte sizinle olacağız, yanınızda durmaya devam edeceğiz."

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan da CHP'li başkanlar Tunç Soyer ve Serdar Sandal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Uzmanlar ve ilgili meslek odalarının temsilcileri ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kenti dirençli hale getirmek için yaptığı çalışmaların önemine işaret etti.

Bayraklı Belediyesi de deprem sırasında yıkılan 7 apartman ve site ile Doğançay Mezarlığı'nın önünde gün boyunca pilav ve lokma hayrı yaptı.