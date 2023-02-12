İzmir depreminde hayatını kaybeden ikizler adına kurulan vakıftan deprem bölgesine yardım TIR'ı

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde ikizleri Sayra ve Çınar'ı (16) yitiren Tülin Batmaz'ın kurduğu 'Sayra ve Çınar Vakfı' tarafından Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine insani yardım TIR'ı gönderildi.

İZMİR'in Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde ikizleri Sayra ve Çınar'ı (16) yitiren Tülin Batmaz'ın kurduğu 'Sayra ve Çınar Vakfı' tarafından Kahramanmaraş'taki deprem bölgesine insani yardım TIR'ı gönderildi. Batmaz, "Bu yaptığımız bir yara bandıydı. Bir adım sonrasında önceliğimiz çocuklar olmak üzere İzmir'e gelen depremzedelere maddi ve manevi olarak dokunacağız. Gönderdiğimiz yardımı sadece 1 günde topladık" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim 2020 tarihinde gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını yitirenler arasında Rıza Bey Apartmanı'ndaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz de yer aldı. Acılı anne Tülin Batmaz, ihtiyaç sahiplerine dokunmak için 'İyilik ikizim' hareketini başlatırken, bu hareket daha sonra 'Sayra ve Çınar Vakfı'na dönüştürüldü.