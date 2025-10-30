Haberler

İzmir Depreminde 5. Yıldönümü: Kaybettiklerimizi Unutmadık

İzmir Depreminde 5. Yıldönümü: Kaybettiklerimizi Unutmadık
Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminde hayatını kaybedenleri anarak, yeni konutların inşası ve güvenli yaşam alanlarının sağlandığını belirtti.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir depreminin 5'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk" dedi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de saat 14.51'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin yıl dönümünde sosyal medya hesabından görüntülü paylaşım yaptı. Depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Bakan Kurum, "Birlikte ağladık, birlikte ayağa kalktık. Kaybettiklerimizi hiç unutmadık ama sözümüzü tuttuk; yıkılan her evin yerine, umutla, sevgiyle, emekle yeni yuvalar kurduk. Bugün İzmirli kardeşlerimiz güvenli evlerinde, huzurla yaşamlarını sürdürüyor. İzmir Depremi'nde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah güzel ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

'1 YIL GEÇMEDEN İLK KONUTLAR TESLİM EDİLDİ'

Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremin ardından yaraların sarılması için Bakanlığın hemen harekete geçtiği belirtildi. TOKİ'nin fore kazık yöntemiyle güçlendirilen temellerde 5 bin 61 konut ve 357 iş yerini inşa ettiği ve depremin üzerinden 1 yıl geçmeden konutların tesliminin başladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500
