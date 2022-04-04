İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU - Haberler

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İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Konak ilçesinde, balık tutan vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu.

KARATAŞ, ADANA (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, balık tutan vatandaşlar tarafından denizde erkek cesedi bulundu. Cesedin üzerinde yapılan aramada, herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş tramvay durağı yakınında balık tutan vatandaşlar, saat 05.00 sıralarında denizde bir kişinin olduğunu ihbar etti. Bunun üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde denizden çıkartılan kişinin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili araştırma başlatılırken, cesedin bir erkeğe ait olduğu ve üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenildi. Denizden çıkartılan ceset, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattığı bildirildi.

İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

İZMİR-DENİZDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Karataş, İzmir, Güncel, Haberler

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