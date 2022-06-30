İzmir'den Tekne ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na Kaçmaya Çalışan Fetö Hükümlüsü Eski Doktor ve Öğretmen Yakalandı - Haberler

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İzmir'den Tekne ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na Kaçmaya Çalışan Fetö Hükümlüsü Eski Doktor ve Öğretmen Yakalandı

ANKA - Güncel
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FETÖ’ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı olan eski doçent doktor Ş.A. ile eski öğretmen M.G., İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında tekne ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

FETÖ'ye üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı olan eski doçent doktor Ş.A. ile eski öğretmen M.G., İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında tekne ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Sahil Güvenlik ekipleri, FETÖ üyelerinin deniz yoluyla yurt dışına kaçacağı istihbaratı üzerine dün Menderes ilçesinin Gümüldür açıklarında operasyon düzenledi.

FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında mahkumiyet kararı olan eski doçent doktor Ş.A., eski öğretmen M.G. ile organizatörler H.K. ve B.K., bir tekne ile Yunanistan'ın Sisam Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ANKA / Güncel

Sisam Adası Yunanistan İzmir Güncel Haberler

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