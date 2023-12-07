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İzmir'den Kapadokya'ya giden tur otobüsü kazası davası devam ediyor

7 Aralık 2023 12:22 Son Güncelleme: 12:24 Abone Ol

İzmir'den Kapadokya bölgesine gezi için giderken devrilen ve 6 kişinin öldüğü, 41 kişinin yaralandığı tur otobüsünün sürücüsünün yargılanmasına devam edildi. Sanık suçsuz olduğunu öne sürerken, müşteki avukatı tutuklanmasını istedi. Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunu beklemek ve eksiklikleri tamamlamak için duruşmayı erteledi.