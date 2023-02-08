İzmir'den gönderilen yardım gemisi, Kaş açıklarına ulaştı Güncel Haberler İzmir'in Çeşme ilçesinden yola çıkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan Ro-Ro gemisi, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarına ulaştı. İzmir'in Çeşme ilçesinden yola çıkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardım malzemeleri ve iş makineleri taşıyan Ro-Ro gemisi, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarına ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün koordinesinde yola çıkarılan "Ulusoy 5" isimli geminin taşıdığı araçlar ve yardım malzemelerini İskenderun Limanı'na bırakmayı planlıyor. Diğer yandan İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, geminin 74'ü iş makinesi olmak üzere içleri yardım malzemesi dolu tırlar, tankerler, otobüsler, minibüsler, karavanlar, konteyner evlerden oluşan toplam 192 aracın yanı sıra 220 personel bulunduğu bildirildi. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Antalya Çeşme İzmir Güncel Haberler

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