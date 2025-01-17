İzmir'den Gaziantep'e Kur'an Kursu Öğrencilerinden Yardım Eli
İzmir'in Buca ilçesindeki Kur'an kursu öğrencileri, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kurs öğrencilerine hediyeler gönderdi. 'İyilik İyidir' projesi kapsamında gerçekleştirilen bu yardımlar, İslahiye İlçe Müftüsü tarafından öğrencilere dağıtıldı.
İzmir'deki Kur'an kursu öğrencilerinden, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Kur'an kursu öğrencilerine yarı yıl hediyesi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri nedeniyle İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer Merkez Kur'an kursu ile İslahiye, Fevzipaşa 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencileri "İyilik İyidir" projesi kapsamında kardeş kurs oldu.
Bu kapsamda İzmir'deki Kur'an kursu öğrencileri, velilerinin desteği ile hazırladıkları hediyeleri İslahiye'ye gönderdi.
İslahiye İlçe Müftüsü Mustafa Demir tarafından gelen hediyeler, öğrencilere dağıtıldı.