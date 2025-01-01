İzmir'den Galata Köprüsü'ne Filistin İçin Eylem Yolculuğu

İzmir'de Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarından (STK) yaklaşık 4000 kişi, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme katılmak üzere yola çıktı.

Milli İrade Platformu çatısı altında buluşan bir grup STK üyesi, İstanbul'a hareket etmek için İzmir ve ilçelerinde belirlenen noktalarda otobüslere bindi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yaptığı konuşmada, Gazze'de yaşanan insanlık dışı durumun artık dayanılmaz bir noktaya geldiğini söyledi.

Katil İsrail'in zulmüne aynı şekilde devam ettiğini aktaran Aslanata, "Bizler bu zulme karşı sesimizi güçlü şekilde duyurabilmek için İzmir'den Galata Köprüsü'ne doğru 70 otobüs hareket etmekteyiz. Bizler yeni yılda çocukların, kadınların, yaşlıların ve gençlerin öldürülmediği bir dünya temenni ediyoruz. Ayasofya'nın açılması Emevi Camisi'nin alınmasıyla birlikte Mescid-i Aksa'nın avlusunu dolduracak kalabalıkların, Galata Köprüsü'nde olacağını bir kez daha söylüyoruz." ifadelerini kullandı.