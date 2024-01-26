İzmir'den Filistin'e Yardım Tırı Yola Çıktı

İzmir'deki halk eğitimi merkezleri ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kursiyerlerin, Gazzeliler için hazırladığı oyuncak, battaniye ve kışlık giysileri taşıyan tır, Mersin Limanı'na hareket etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası kapsamında usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve kışlık giysiler, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, burada yaptığı konuşmada, usta öğreticiler ve kursiyerlerle İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Gazzeli mazlumlar için çok anlamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Milli Eğitim olarak ilk günden bu yana Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını kaydeden Yahşi, şöyle konuştu:

"İsrail işgali altında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ederek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik günlük kullanım malzemelerini ürettik. Bugün de İzmir'den yardım tırımızı dualarla Filistin'e yolcu ediyoruz. Üretimden paketlemeye kadar projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Okunan duaların ardından yardım tırı, Mersin Limanı'na uğurlandı.