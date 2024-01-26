Üye Girişi
Haberler

İzmir'den Filistin'e Yardım Tırı Yola Çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İzmir'deki halk eğitimi merkezleri ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve kışlık giysileri taşıyan yardım tırı, Mersin Limanı'na hareket etti. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen yardım kampanyası kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma, Gazzeli mazlumlara destek amacıyla yapıldı.

İzmir'deki halk eğitimi merkezleri ile İzmir Olgunlaşma Enstitüsünde eğitim alan kursiyerlerin, Gazzeliler için hazırladığı oyuncak, battaniye ve kışlık giysileri taşıyan tır, Mersin Limanı'na hareket etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce yürütülen yardım kampanyası kapsamında usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından hazırlanan oyuncak, battaniye ve kışlık giysiler, Karabağlar Halk Eğitim Merkezinde toplandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, burada yaptığı konuşmada, usta öğreticiler ve kursiyerlerle İsrail saldırıları altında zor günler geçiren Gazzeli mazlumlar için çok anlamlı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Milli Eğitim olarak ilk günden bu yana Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadıklarını kaydeden Yahşi, şöyle konuştu:

"İsrail işgali altında, birçok insani haktan mahrum bırakılan Filistinlilerin yaşam mücadelelerine katkı sağlamak için tüm imkanlarımızı seferber ederek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yönelik günlük kullanım malzemelerini ürettik. Bugün de İzmir'den yardım tırımızı dualarla Filistin'e yolcu ediyoruz. Üretimden paketlemeye kadar projede emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Okunan duaların ardından yardım tırı, Mersin Limanı'na uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Mersin İzmir Uluslararası İlişkiler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Emekli zammı meclisten ne zaman geçecek? Emekli zammı meclisten geçti mi? Ticari araç yaş şartı kaç? Ticari araç yaş şartı yükseldi mi, kaç oldu? Ticari araç sürmek için kaç yaş isteniyor? Ramazan ne zaman başlıyor 2024? Ramazan ne zaman bitiyor, bayram ne zaman olacak? İşte ramazan başlangıç tarihi! Hikmet Taşdemir kimdir? Hikmet Taşdemir hangi filmlerde oynadı? Hikmet Taşdemir hayatı ve biyografisi! SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri ne zaman? Emekli zam farkları hangi tarihte yatacak? Colgate hangi ülkenin? Colgate boykot listesinde var mı, israil malı mı? Colgate nerede üretiliyor? Gelinim Mutfakta'nın final gününün birincisi bugün belli oluyor! Haftanın birincisi ve bileziği sahibi kim olacak? Memur maaş zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli memurların zam farkı ödemesi ne zaman, hangi tarihte? İnci Taneleri final mi yapacak? İnci Taneleri dizisi kaldırılıyor mu, bitiyor mu? Dün nerede deprem oldu? Dün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD Ve Kandilli deprem verileri! Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu kar var mı? 26 Ocak Gelin Evi yarışmacıları kimler? Gelin Evi canlı yayın izle! Okullar 1 ay tatil mi? Okullar bir ay tatil mi olacak, 15 gün mü? Tatil uzatıldı mı, kaç gün oldu 2024? CANLI ALTIN FİYATLARI | 26 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title