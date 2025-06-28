İzmir'den Düzce'ye Glütensiz Yaşam Turu Gerçekleşti

İzmir'den Düzce'ye Glütensiz Yaşam Turu Gerçekleşti
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Çölyak ve PKU hastalığına dikkat çekmek amacıyla İzmir'den yola çıkan 16 bisikletli, Düzce'ye ulaştı. Karşılama töreninde sporculara hediyeler verildi ve farkındalık yaratma amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çölyak ve PKU hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla İzmir'den yola çıkan 16 bisikletli Düzce'ye ulaştı.

Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) ile Kocaeli Çölyak ve PKU Yaşam Derneği işbirliğinde düzenlenen "5. Glütensiz Yaşam Turu" kapsamında 23 Haziran'da İzmir'den yola çıkan ekip Düzce'ye ulaştı.

Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya güzergahından kente ulaşan 16 bisikletli, Düzce Belediyesi, Ticaret Odası, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Düzce Çölyak ve Bisikletliler Derneği üyelerince karşılandı.

Anıtpark Meydanı'nda düzenlenen karşılama töreninde sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Proje hakkında bilgi veren Düzce Çölyaklılar Topluluğu Başkanı Filiz Elif Samancı, kentteki çölyak farkındalığının giderek daha da artmasını ve çölyaklıların yaşamlarının kolaylaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Çölyak ve PKU hastalıkları tanısı alan çocukların yaşadığı sıkıntılara dikkati çekmek istediklerini belirten Samancı, "Amacımız toplumsal farkındalık yaratmak, rotalar boyunca gittikleri illerdeki derneklerle işbirliği yaparak çocuklarımıza değerli olduklarını hissettirmek, sponsor firmaların ve gönüllülerin desteği ile oluşturulan glutensiz ürünler içeren paketleri çocuklarımıza hediye ederek yüzlerinde gülümsemeye vesile olmaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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