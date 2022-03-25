İzmir'den Diyarbakırlı Girişimci Kadınlara Destek
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Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işadamlarıyla biraraya geldi.
DİYARBAKIR (DailyMotion.com) - Temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, işadamlarıyla biraraya geldi. İki kent arasında işbirliğinin yollarının tartışıldığı toplantıda Soyer, Diyarbakırlı girişimci kadınların ürettiği ürünlerin İzmir'de pazarlanması için destek sözü verdi
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