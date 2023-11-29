İzmir'den çalınan aracı Karaman'a götüren şüpheliler yakayı ele verdi

İzmir'den çaldıkları aracı Karaman'a götüren şüpheliler yakayı ele verdi

İZMİR - İzmir'den çaldıkları aracı çekici vasıtasıyla Karaman'a götürdükleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Buca ilçesinde çalınan aracın çekici marifetiyle Karaman'a götürüldüğünü tespit etti. Olayı gerçekleştiren 4 şüpheli ise ekiplerin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülen G.Ü., E.K., R.T. ve C.C. isimli şahıslar, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan çalınan araç, araca ait teyp ve ses sistemi bulunarak sahibine teslim edildi.