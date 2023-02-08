Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir'den 602 gönüllü sağlık personeli deprem bölgesine hareket etti

Güncel Haberler

İzmir'den 602 gönüllü sağlık personeli deprem bölgesine hareket etti

İzmir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, depremden etkilenen 10 ile toplam 602 gönüllü sağlık personeli ile 4 tır tıbbı malzeme ve cihaz gönderdiklerini bildirdi.

İzmir Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, depremden etkilenen 10 ile toplam 602 gönüllü sağlık personeli ile 4 tır tıbbı malzeme ve cihaz gönderdiklerini bildirdi.

Deprem bölgelerinde görev yapmak için gönüllü olan sağlık çalışanları ile il müdürlüğü binası önünde bir araya gelen Erkuş, yola çıkan personeli uğurladı.

Sağlık çalışanlarına hitaben konuşan Erkuş, fedakarlık gösteren çalışanlara teşekkür etti, başarılar diledi.

Erkuş, 333 uzman hekim, pratisyen hekim ve sağlık çalışanı, 130 112 görevlisi, 139 UMKE görevlisinin kara ve hava yoluyla bölgeye hareket edeceğini, 9 UMKE aracı, 44 ambulans ve tıbbi malzeme ve cihazların bulunduğu 4 tırın da bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Deprem İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title