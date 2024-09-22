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İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Usulsüz Para Toplama Skandalı

İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde Usulsüz Para Toplama Skandalı
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Sayıştay denetimleri, İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin sempozyumlar için katılım ücreti alırken bu ücretlerin usulsüz bir şekilde kişisel hesaplarda toplandığını ve kanunlara aykırı bir vakıf kurulduğunu ortaya çıkardı.

(ANKARA) - İzmir Demokrasi Üniversitesi'nin 2021 Sayıştay Raporu'nda, "Üniversite'de düzenlenen sempozyumlar için katılım ücreti alındığı ve bu ücretlerin Üniversiteye ait banka hesapların toplanmak yerine İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve görevli kamu personeline ait şahsi hesapta toplandığı" ortaya çıkmıştı. 2023 yılı Sayıştay Raporu'nda ise "Üniversite'nin usulsüz yollarla vakıf kurduğu ve Üniversite bünyesinde yapılan etkinliklerle ilgili kayıt ücretlerinin bu vakıf tarafından tahsil edildiği" tekrar tespit edildi.

Sayıştay denetçileri 2021 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumlar için katılım ücreti alındığını ve bu ücretlerin Üniversiteye ait bir banka hesabında toplamak yerine İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve görevli kamu personellerine ait şahsi hesapta toplandığını tespit etmişti. Denetçiler, Üniversite'nin 2023 yılı Sayıştay Raporu'nda da "2017 yılında İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı adı ile kanunlara aykırı bir şekilde vakıf kurulduğu ve Üniversite tarafından düzenlenen bazı etkinliklerden kayıt ücreti adı altında karşılık tahsil ettiğini" tekrar kaydetti.

"Vakıf ve şahsi hesaplarda para toplandı"

İzmir Demokrasi Üniversitesi 2021 yılı Sayıştay Raporu'na göre, Üniversite'nin kamu kaynaklarını kullanarak düzenlediği etkinlikler için katılım ücreti topladığını ve bu ücretlerin İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı ve üniversitede görevli bir kamu personeline ait şahsi hesapta toplandığını tespit etmişti. Raporda, "Üniversitenin imkanları kullanılarak elde edilen ve tamamen kamu geliri hüviyetinde bulunan söz konusu katılım ücretlerinin resmi hesaplar dışında tahsil edilerek kullanılması mevzuata aykırılık teşkil etmektedir" denilmişti.

"Aynı adla vakıf kurulamaz"

Üniversitenin 2023 yılı Sayıştay Raporu'nda ise,  5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun'na göre, "Dernek, vakıfların kamu kurum ve kuruluşların isimlerini ve kamu kurum ve kuruluşların sunduğu hizmetlerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerden ücret, bağış, katkı payı alamayacağı" belirtildi. Üniversite tarafından 2017 yılında aynı adla İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı'nın kurulmasının mevzuata aykırı olduğu işaret edildi.

"Verilen cevap mevzuata aykırılığı açıklayacak nitelikte değil"

Bulgularda, "Kamu İdaresi tarafından verilen cevapta, yeni kurulmuş bir üniversite olması sebebiyle Demokrasi Üniversitesinin tanınırlığını artırmak ve faaliyetlerin verimli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla tahsil edilen kayıt ücretlerinin bu etkinlerde kullanıldığı, bu gelirlerden vakıf lehine herhangi bir kazanç sağlanılmadığı ifade edilmiştir. Ancak verilen cevap bulguda yer verilen mevzuata aykırılığı açıklayacak nitelikte değildir" denildi.

Raporda sonuç olarak, "Üniversite tarafından düzenlenen etkinliklerde herhangi bir vakıf adı kullanılmaması ve bu etkinliklere ilişkin gelirlerin Üniversite tarafından tahsil edilmesi gerekmektedir" ifadesi yer aldı.

2011'de AK Parti milletvekili aday adayıydı, 2017'de rektör oldu

Üniversitenin resmi internet sitesinde, İzmir Demokrasi Üniversitesi Güçlendirme Vakfı hakkında "İzmirli iş adamları tarafından kuruldu" bilgisine yer veriliyor. Bilgi notunun altında yer alan fotoğrafta ise Vakıf üyeleri, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper de yer alıyor. Tunçsiper, 2011'de Balıkesir'den AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvurdu, ancak aday gösterilmedi. Prof. Tunçsiper, 2017'de İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ve halen bu görevi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

Demokrasi Politika Sayıştay Eğitim Finans Güncel Vakıf İzmir

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