İzmir'deki yangınlarda 2 bin 966 hektar alan hasar gördü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve yayılan yangında 2 bin 966 hektar alanın hasar gördüğünü hesapladıklarını belirterek, İzmir İtfaiyesinin yerleşim alanlarına sirayet eden yangınların durdurulmasında başarılı olduğunu savundu.

İzmir'de geçen hafta etkili olan orman yangınlarıyla ilgili Egemenlik Binası'nda basın toplantısı yapan Tugay, bölgenin düşük nem, yüksek hava sıcaklığı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çok fazla yangına maruz kaldığını, 15-19 Ağustos arasında İzmir'de 249 yangının meydana geldiğini, bunların 20'sinin orman yangını olduğunu belirtti.

Yangınlarda hasar gören alanların tespiti için çalışmanın sürdüğünü dile getiren Tugay, "Ormanlık bölgede başlayıp yerleşim yerlerini tehdit eden Yamanlar yangınında hesaplamalara göre 2 bin 966 hektar alan yandı. Farklı yangınların olduğu 4 günde toplam yanan alan da 4 bin 300 hektar." ifadelerini kullandı.

Uydu verilerine göre hesapladıkları bu araziler içinde orman, mera, makilik ve zeytinliklerin bulunduğunu, yangınlara 730'u itfaiye personeli olmak üzere bin 577 personelle müdahale ettiklerini anlatan Tugay, 10 ilden de destek itfaiye ekiplerinin çalışmalara katıldığını aktardı.

İzmir İtfaiyesi'nin fedakarca çalışarak yerleşim birimlerine sirayet eden yangınların durdurulmasında başarılı olduğunu dile getiren Tugay, "8 itfaiye erimiz yangınları söndürürken yaralandı, 2 tanesinde kemik kırıkları oluştu. Bir arkadaşımız kırık koluyla 1 saat boyunca yangına müdahale etmeye devam etti. Bazı iş yerleri ve evler yanmış olmasına rağmen yanmaktan kurtardıkları alanların ne kadar çok olduğunu doğru değerlendirmenizi isterim." dedi.

300 itfaiye personeli alımı talebi

İklim krizi nedeniyle yangınların görülmeye devam edeceğini, ormana komşu olan yerleşim birimlerine ilişkin ilave tedbirlerin alınması gerektiğini kaydeden Tugay, yangın söndürme konusunda yerel yönetimlere daha fazla yetki ve alan tanınması gerektiğini kaydetti.

İzmir İtfaiyesi'nde bin 500 civarında norm kadro olmasına rağmen 730 itfaiye erinin hizmet verdiğini, yangının hemen ardından 300 itfaiye personeli için bakanlığa yazı yazdıklarını aktaran Tugay, bu konuda destek beklediklerini bildirdi.

Tugay, Yamanlar yangınında evleri kullanamayacak duruma gelen vatandaşlar için her haneye 50 bin lira nakit yardımı yapma kararı aldıklarını, temel ihtiyaç malzemeleri için alışveriş kartları dağıtıldığını söyledi.

"En etkili mücadeleyi yapmak için bir araya gelelim"

Önceki yönetim döneminde gündeme alınan yangın söndürme uçağı alımı konusunun da polemik konusu yapıldığını aktaran Tugay, mevzuat gereği belediyelerin uçak alamadığını, bu iş için toplanan paranın da uçak alımına yeterli olmadığını, bu parayla yangınlara karşı ekipman alımı yapıldığını açıkladı.

Tugay, orman yangınlarıyla mücadele konusunda kendilerine yöneltilen eleştirilere kısır tartışmalara girmemek için yanıt vermeyeceğini de belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkeyi falanca partinin kurumları ile filanca partinin kurumları diye ayırmayalım. Lütfen yardımcı olun, hep beraber İzmir'imizde yeni yangınlar çıkmaması için, çıkan yangınlara en etkili mücadeleyi yapmak için bir araya gelelim. Artık bu milletin sadece bizlerden hizmet beklediğini, her türlü partizanlığın insanların akıllarında bölünmelere neden olduğunu, vatandaşın vatandaşa düşman edilmesinden başka bir işe yaramadığını görün."???????