İzmir'deki yangınlar nedeniyle 900 kişi tahliye edildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'deki orman yangınları nedeniyle Karşıyaka ilçesindeki 800 kişi ile Bayındır ilçesindeki 100 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu. Yangın söndürme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.
(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karşıyaka ilçesinde yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle ilçedeki 800 kişi ile Bayındır ilçesindeki 100 vatandaşın tahliye edildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de meydana gelen orman yangınlarına müdahale çalışmaları kapsamında Karşıyaka'daki 800 kişi ile Bayındır ilçesindeki 100 vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.
Bakan ayrıca bölgedeki yangın söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.